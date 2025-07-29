Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Неуважительно по отношению ко мне». Пётр Ян — о бое с Умаром Нурмагомедовым

«Неуважительно по отношению ко мне». Пётр Ян — о бое с Умаром Нурмагомедовым
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян заявил, что не заинтересован в поединке с экс-претендентом на титул UFC в категории до 61 кг соотечественником Умаром Нурмагомедовым, объяснив, почему он придерживается данной позиции.

«[Если бы мне сейчас организовали поединок с Умаром] Это было бы неуважительно по отношению ко мне. Я победил в трёх боях подряд. Умару нужно потрудиться. Ему следует выиграть несколько поединков, чтобы снова стать претендентом. Меня сейчас интересует только победитель в поединке Мераб — Кори», — сказал Ян в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

Ранее Пётр Ян раскрыл, за счёт чего Двалишвили победит Сэндхагена.

Материалы по теме
Пётр Ян раскрыл, за счёт чего Двалишвили победит Сэндхагена
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android