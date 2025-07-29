«Неуважительно по отношению ко мне». Пётр Ян — о бое с Умаром Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян заявил, что не заинтересован в поединке с экс-претендентом на титул UFC в категории до 61 кг соотечественником Умаром Нурмагомедовым, объяснив, почему он придерживается данной позиции.

«[Если бы мне сейчас организовали поединок с Умаром] Это было бы неуважительно по отношению ко мне. Я победил в трёх боях подряд. Умару нужно потрудиться. Ему следует выиграть несколько поединков, чтобы снова стать претендентом. Меня сейчас интересует только победитель в поединке Мераб — Кори», — сказал Ян в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

Ранее Пётр Ян раскрыл, за счёт чего Двалишвили победит Сэндхагена.