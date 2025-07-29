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Масвидаль назвал единственного бойца, который способен дать конкурентный бой Топурии

Масвидаль назвал единственного бойца, который способен дать конкурентный бой Топурии
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль выразил уверенность, что его спарринг-партнёр и второй номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян способен составить конкуренцию 28-летнему чемпиону UFC в лёгком весе испано-грузину Илии Топурии.

«Я много тренируюсь с Арманом и знаю его стиль. Он даст Илии лучший бой [среди остальных в дивизионе], наверное, из-за способности приспосабливаться [к оппоненту по ходу боя]. И Арман умеет бороться. Также у этого парня хорошая ударная техника. Естественно, он крупнее Илии, но они двигаются с одинаковой скоростью. Однако сейчас я склоняюсь к тому, что Топурия его победит», — приводит слова Масвидаля портал MMAJunkie.

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