Шара Буллет назвал бойца, с которым принципиально хотел бы подраться

31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, ответил на вопрос, с кем из бойцов хотел бы провести бой.

— До поражения от Пейджа для меня спорт был как хобби. Я просто выходил и развлекал публику. Мне это нравилось. Когда вышел на бой с Пейджем, почувствовал, что уже не кайфую. Раньше во мне горело, был готов разнести соперника. А тут когда шёл в клетку, организм не давал нужного сигнала. Понимал, что в подготовке много что не так сделал, много анализировал. Этот бой даже в том состоянии, возможно, мог бы выиграть, но была популярность, лучи победы, и ты в этом плаваешь, улетаешь в космос.

— Есть боец, с которым принципиально хотели бы встретиться?

— Да, Майкл Пейдж. Реванш, — сказал Буллет в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 1 февраля в Саудовской Аравии на турнире UFC Fight Night 250 Магомедов проиграл Пейджу единогласным решением судей.

В своём последнем бою, который состоялся на турнире UFC в Абу-Даби, россиянин победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей. Теперь на его счету 16 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне он выступает с декабря 2017 года.