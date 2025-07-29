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Пётр Ян заявил, что получил травму ноги во время боя с Макги

Пётр Ян заявил, что получил травму ноги во время боя с Макги
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, что травмировал ногу во время боя с Маркусом Макги.

«Я доволен своей победой. Всё прошло хорошо. У меня было мало информации о моём сопернике, поэтому уже по ходу первого раунда я старался отмечать для себя ключевые моменты, которые смогли бы привести меня к победе.

Возможно, я повредил ногу по ходу боя. Пока я ещё не успел сделать рентген. Но планирую сделать это в ближайшее время, потому что нога немного болит. А в концовке боя я не мог выполнять ею определённые удары», — приводит слова Яна журналист Ариэль Хельвани.

Напомним, свой последний бой Ян провёл против Маркуса Макги. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

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