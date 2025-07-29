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Пётр Ян: не вижу среди топ-5 нашего дивизиона тех, кто заслуживает титульного боя больше

Пётр Ян: не вижу среди топ-5 нашего дивизиона тех, кто заслуживает титульного боя больше
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32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал о своих планах на ближайшее будущее и заявил, что хочет получить титульный бой.

«Сейчас я намерен хорошенько отдохнуть и восстановиться. Посмотрим, что будет дальше. Чемпионского боя мне пока ещё никто не обещал. Я считаю, что заслуживаю этого больше всех. Не вижу среди топ-5 нашего дивизиона тех, кто заслуживает этого больше меня», — приводит слова Яна журналист Ариэль Хельвани.

Напомним, свой последний бой российский спортсмен провёл против американца Маркуса Макги 26 июля. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

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