Экс-чемпион Bellator Бен Аскрен вновь оказался в больнице

Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусредней категории (до 77 кг) американец Бен Аскрен вновь оказался в больнице. Ранее он приступил к тренировкам после выздоровления от тяжёлой формы пневмонии, с которой боролся на протяжении 1,5 месяца.

«Ну, как вы, наверное, уже поняли, я больше не дома, к сожалению. Сегодня утром был мой первый контрольный осмотр. Врачам не понравилось, как выглядел последний дренаж, они заподозрили инфекцию. Меня начали лечить антибиотиками, сделали несколько рентгеновских снимков, надеюсь, всё быстро наладится», — сказал Аскрен на видео из больничной палаты, которое опубликовал на личной странице в своей социальной сети.

8 июня стало известно, что Аскрен был госпитализирован в больницу с тяжёлой формой пневмонии. 30 июня стало известно, что Аскрен успешно перенёс операцию по трансплантации лёгких.