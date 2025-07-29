Умер член боксёрского Зала славы Дуайт Мухаммед Кави

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дуайт Мухаммед Кави (41-11-1, 25 KO) скончался на 73-м году жизни, сообщает ESPN.

Дуайт Мухаммед Кави дебютировал как профессиональный боксёр в 1978 году. В декабре 1981-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), после чего провёл три защиты.

В июле 1985 года Кави, поднявшийся в первый тяжёлый вес (до 90,7 кг), завоевал титул WBA. Встречался с такими бойцами, как Майкл Спинкс, Леон Спинкс, Эвандер Холифилд и Джордж Форман.

В 2004 году Дуайт Мухаммед Кави был включён в Международный боксёрский зал славы.