Умер член боксёрского Зала славы Дуайт Мухаммед Кави
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дуайт Мухаммед Кави (41-11-1, 25 KO) скончался на 73-м году жизни, сообщает ESPN.
Дуайт Мухаммед Кави дебютировал как профессиональный боксёр в 1978 году. В декабре 1981-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), после чего провёл три защиты.
В июле 1985 года Кави, поднявшийся в первый тяжёлый вес (до 90,7 кг), завоевал титул WBA. Встречался с такими бойцами, как Майкл Спинкс, Леон Спинкс, Эвандер Холифилд и Джордж Форман.
В 2004 году Дуайт Мухаммед Кави был включён в Международный боксёрский зал славы.
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