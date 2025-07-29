Бывшая чемпионка мира по боксу Алехандра Оливерас умерла в 47 лет

Вчера, 28 июля, бывшая чемпионка мира по боксу в трёх весовых категориях аргентинка Алехандра Марина Оливерас (33-3-2, 16 KO) скончалась на 48-м году жизни, сообщает TyC Sports.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные ишемическим инсультом.

Алехандра Марина Оливерас дебютировала как профессиональный боксёр в 2005 году. В мае 2006-го стала чемпионкой мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), в январе 2012-го – в полулёгком (до 57,2 кг), в октябре 2013-го — в первом полусреднем (до 63,5 кг).

В 2019 году Оливерас провела поединок длительностью 12 раундов по три минуты. Выступление не было внесено в её рекорд.