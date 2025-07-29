Энтони Джошуа может сразиться с олимпийским чемпионом в следующем бою — talkSPORT

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) может провести поединок с французом Тони Йокой (14-3, 11 KO), сообщает издание talkSPORT.

Тони Йоке 33 года. Француз, победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро, дебютировал как профессионал в 2017 году. В своём последнем бою, состоявшемся в мае, победил единогласным судейским решением россиянина Арслана Яллыева.

Энтони Джошуа 35 лет. В своем последнем бою, состоявшемся в сентябре, британец проиграл нокаутом соотечественнику Даниэлю Дюбуа.

Ранее промоутер Аль аш-Шейх рассказал, на какой стадии находится организация боя Джошуа — Фьюри.