«Дайте ему Романа». Экс-боец UFC призвал организовать бой Уиттакера и Копылова

Бывший боец UFC, а ныне аналитик американец Дин Томас считает, что экс-чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер должен подраться с россиянином Романом Копыловым в следующем бою.

«Думаю, Уиттакеру нужно дать Романа Копылова. Думаю, ему стоит дать Копылова, прежде чем начать скармливать другим парням. Копылов находится где-то в конце рейтинга. Дайте ему Копылова и скажите: «Мы даём тебе 15-го номера, и, если ты выиграешь, мы оставим тебя. Мы дадим тебе бои с топовыми парнями. А если проиграешь, то будешь драться с проспектами», — приводит слова Томаса издание MMAJunkie.