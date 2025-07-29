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Иржи Прохазка оценил шансы Перейры в реванше с Анкалаевым

Иржи Прохазка оценил шансы Перейры в реванше с Анкалаевым
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка высказался о предстоящем титульном реванше между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Всё зависит от того, насколько будет хорош Перейра. Тот же вопрос был и в первом бою. Перейра редко атаковал и сдерживал себя. Я считаю, что он победит, если будет в своей лучшей форме. Хотя Анкалаев проделал отличную работу, он вязал руки Алексу, менял уровни атак… Магомед отлично выступил», — сказал Прохазка в подкасте Ариэля Хельвани.

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