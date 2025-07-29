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Имавов обратился к Борральо, заявившему, что он будет страховать бой дю Плесси — Чимаев

Имавов обратился к Борральо, заявившему, что он будет страховать бой дю Плесси — Чимаев
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Первый номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов обратился к своему сопернику бразильцу Кайо Борральо, заявившему, что он будет страховать титульный поединок дю Плесси — Чимаев на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Запасной? Кайо годен лишь на то, чтобы собирать мои объедки. Ты всегда будешь позади меня. Это твоя судьба!» — написал Имавов в социальной сети X (ранее Twitter).

Кайо Борральо 32 года. Бразилец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2022-го выступает в UFC. В последнем бою на UFC on ESPN 62 в августе победил единогласным судейским решением американского экс-претендента Джареда Каннонье.

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