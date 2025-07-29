«У него самые большие шансы». Леннокс Льюис сказал, с кем должен подраться Усик

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис сказал, с кем, по его мнению, должен провести следующий поединок действующий лидер дивизиона украинец Александр Усик.

«У Джозефа Паркера самые большие шансы победить Усика сейчас. Пока его игнорируют. Не знаю, почему он до сих пор не получил бой за титул. Он должен стать следующим соперником Усика», – сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Джозефу Паркеру 32 года. Новозеландец выступает на профессиональном ринге с 2012 года и встречался с такими бойцами, как Карлос Такам, Энди Руис-младший, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Джо Джойс, Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилэй.