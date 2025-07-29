Никита Цзю отреагировал на досрочное поражение брата Тима в реванше с Фундорой
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Австралийский боксер Никита Цзю прокомментировал поражение старшего брата и экс-чемпиона мира Тима Цзю в реванше с американцем Себастьяном Фундорой.
Напомним, поединок состоялся 20 июля в Лас-Вегасе (США) и завершился досрочной победой Фундоры в седьмом раунде.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора (W) — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Окончено
TKO
Тим Цзю
«Угол остановил бой, потому что Тим уже не мог ничего противопоставить сопернику. Угловые Тима поняли, что он не дерётся за победу, что у него нет сил. И мой дядя остановил бой.
Я видел заявления, что Тим сдался сам. Его даже называют трусом! Это совсем не так. Бой к тому моменту уже закончился», — приводит слова Цзю Code Sports.
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