Никита Цзю отреагировал на досрочное поражение брата Тима в реванше с Фундорой

Австралийский боксер Никита Цзю прокомментировал поражение старшего брата и экс-чемпиона мира Тима Цзю в реванше с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, поединок состоялся 20 июля в Лас-Вегасе (США) и завершился досрочной победой Фундоры в седьмом раунде.

«Угол остановил бой, потому что Тим уже не мог ничего противопоставить сопернику. Угловые Тима поняли, что он не дерётся за победу, что у него нет сил. И мой дядя остановил бой.

Я видел заявления, что Тим сдался сам. Его даже называют трусом! Это совсем не так. Бой к тому моменту уже закончился», — приводит слова Цзю Code Sports.

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