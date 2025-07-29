Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Никита Цзю отреагировал на досрочное поражение брата Тима в реванше с Фундорой

Никита Цзю отреагировал на досрочное поражение брата Тима в реванше с Фундорой
Комментарии

Австралийский боксер Никита Цзю прокомментировал поражение старшего брата и экс-чемпиона мира Тима Цзю в реванше с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, поединок состоялся 20 июля в Лас-Вегасе (США) и завершился досрочной победой Фундоры в седьмом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора (W) — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Угол остановил бой, потому что Тим уже не мог ничего противопоставить сопернику. Угловые Тима поняли, что он не дерётся за победу, что у него нет сил. И мой дядя остановил бой.

Я видел заявления, что Тим сдался сам. Его даже называют трусом! Это совсем не так. Бой к тому моменту уже закончился», — приводит слова Цзю Code Sports.

Материалы по теме
«Дрался сам по себе». Австралийский экс-чемпион обрушился с критикой на команду Тима Цзю

Тим Цзю: самый сложный бой боксёра

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android