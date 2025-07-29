«Валидольная история». Тактаров назвал проблему Шары Буллета после боя с Баррио

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал выступление соотечественника Шарабутдина Магомедова в бою с канадцем Марком-Андре Баррио.

Напомним, поединок состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Магомедова единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Хочу поздравить Шару с победой. Хотелось бы, чтобы он работал над своей защитой. Всегда, когда он бьётся, это валидольная история. Либо красиво побеждает, либо надо выпить успокоительное», – приводит слова Тактарова издание MMA.Metaratings.ru.

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