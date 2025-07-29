Стал известен следующий соперник Никиты Цзю

Непобеждённый австралийский проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю (10-0, 8 KO) получил соперника для следующего боя, сообщает FOX Sports Australia.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Цзю выступит 20 августа в Сиднее (Австралия). Соперником станет 28-летний македонец Лулзим Исмаили (12-0, 7 KO).

Никите Цзю 27 лет. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал как профессиональный боксёр в 2022 году. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Цзю победил техническим нокаутом в девятом раунде соотечественника Коэна Мазудье.

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