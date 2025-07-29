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Менеджер Петра Яна объяснил желание россиянина страховать бой Двалишвили — Сэндхаген

Менеджер Петра Яна объяснил желание россиянина страховать бой Двалишвили — Сэндхаген
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Саят Абдрахманов, менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петра Яна, прокомментировал заявление россиянина о готовности страховать титульный поединок между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Кори Сэндхагеном, который состоится на турнире UFC 320 в октябре.

«В целом это не всегда гарантирует, что, если ты страхуешь бой, ты следующий. Просто Пётр готов показать своё желание организации, он готов всё сделать, чтобы вопросов не осталось: он следующий.

Это вообще не история про финансовый момент. Это вознаграждается, но это не те деньги, ради которых стоит себя весогонкой мучить», — сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу Вадима Тихомирова.

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