Менеджер Петра Яна объяснил желание россиянина страховать бой Двалишвили — Сэндхаген

Саят Абдрахманов, менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петра Яна, прокомментировал заявление россиянина о готовности страховать титульный поединок между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Кори Сэндхагеном, который состоится на турнире UFC 320 в октябре.

«В целом это не всегда гарантирует, что, если ты страхуешь бой, ты следующий. Просто Пётр готов показать своё желание организации, он готов всё сделать, чтобы вопросов не осталось: он следующий.

Это вообще не история про финансовый момент. Это вознаграждается, но это не те деньги, ради которых стоит себя весогонкой мучить», — сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу Вадима Тихомирова.