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Уиттакер опубликовал пост после поражения от Ренье де Риддера

Уиттакер опубликовал пост после поражения от Ренье де Риддера
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Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал поражение в поединке с голландцем Ренье де Риддером, состоявшемся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, де Риддер победил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Я расстроен, но не впадаю в уныние. Мне многое понравилось в бою, многое — нет, но я всё приму, приду в зал, встречусь с командой, сделаю выводы и вернусь. Поздравления де Риддеру. У него был чёткий план на игру, и он его отлично реализовал, что и принесло ему победу», — сказал Уиттакер в социальных сетях.

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