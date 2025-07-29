Стала известна новая дата следующего боя Азамата Бекоева в UFC

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Азамат Бекоев (20-3) выступит на турнире, который состоится 19 октября в Ванкувере (Канада), сообщает пресс-служба организации.

Напомним, ранее ожидалось, что Бекоев подерётся 2 августа в Лас-Вегасе (США), но его соперник представитель Туниса Юсри Белгаруи (8-3) снялся с боя.

Азамату Бекоеву 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.

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