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Стала известна новая дата следующего боя Азамата Бекоева в UFC

Стала известна новая дата следующего боя Азамата Бекоева в UFC
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Азамат Бекоев (20-3) выступит на турнире, который состоится 19 октября в Ванкувере (Канада), сообщает пресс-служба организации.

Напомним, ранее ожидалось, что Бекоев подерётся 2 августа в Лас-Вегасе (США), но его соперник представитель Туниса Юсри Белгаруи (8-3) снялся с боя.

Азамату Бекоеву 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.

Ранее Бекоев поделился прогнозом на титульный бой Чимаева и дю Плесси.

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