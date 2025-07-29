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Мурат Гассиев выступит 23 августа в США, есть соперник

Мурат Гассиев выступит 23 августа в США, есть соперник
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Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев (31-2, 24 KO) проведёт следующий поединок 23 августа в Майами (США). Об этом сообщил промоутер Кирилл Щекутьев.

Соперником Гассиева станет поляк Анджей Вавжик (34-5, 20 KO).

«Следующий бой Мурата Гассиева пройдёт 23 августа в Майами. Соперником будет поляк Анджей Вавжик. Бой будет рассчитан на 10 раундов», — приводит слова Щекутьева «Матч ТВ».

Мурату Гассиеву 31 год. Уроженец Владикавказа дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса. С 2020 года выступает в супертяжёлом весе.

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