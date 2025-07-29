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Аспиналл: дю Плесси — это самый интересный боец в UFC. Никто не знает, что он будет делать

Аспиналл: дю Плесси — это самый интересный боец в UFC. Никто не знает, что он будет делать
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32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл поделился мнением о чемпионе UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканце Дрикусе дю Плесси.

«Лично я считаю, что в данный момент самым интересным бойцом является Дрикус. Почему? Поскольку никто не знает, что, чёрт возьми, этот парень сделает. Обычно я наблюдаю за выступлениями бойцов и могу понять, каков их геймплан и как они будут двигаться. С дю Плесси всё наоборот, он — загадка. Чем больше я наблюдаю за ним, тем меньше понимаю его. И это завораживает. Не могу дождаться его боя с Чимаевым», — приводит слова Аспиналла портал Sportskeeda.

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