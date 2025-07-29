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Бахрам Муртазалиев назвал возможного соперника для следующего боя

Бахрам Муртазалиев назвал возможного соперника для следующего боя
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Чемпион IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев сообщил, что его следующим соперником может стать экс-претендент на мировой титул американец Эриксон Лубин (27-2, 19 KO).

«Чем раньше мы подерёмся, тем скорее выйдем на следующий бой. Сентябрь, октябрь… Любое время. Мы готовы в любую дату, которую нам дадут. Главное, чтобы я не попал на Рамадан.

Неважно, с кем мы будем драться, нам всё равно. Мы хотим драться только с лучшими парнями.

Лубин сейчас топовый парень. Тим [Цзю] подрался уже два раза, а мы ещё ни разу не выступали. Никто не хочет драться. Лубин вызывал нас, он – первый претендент. Вот почему мы рады этой возможности», — приводит слова Муртазалиева издание BoxingScene.

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