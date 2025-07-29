«Этот парень крут, но он продолжает носить мой пояс». Нейт Диаз оставил послание Холлоуэю

Бывший претендент на титул UFC в лёгкой весовой категории американец Нейт Диаз оставил послание 33-летнему обладателю пояса BMF соотечественнику Максу Холлоуэю.

«Этот парень крут, но он продолжает носить мой пояс», — написал Диаз на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Диаз претендовал на титул BMF. Он принял участие в первом поединке, на кону которого стоял данный пояс. Его противником был Хорхе Масвидаль. Их бой состоялся на турнире UFC 244, который прошёл 3 ноября 2019 года в Нью-Йорке. Поединок завершился победой Хорхе техническим нокаутом в третьем раунде (остановка доктором).