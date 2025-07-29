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«Сказал ему: «Брат, приходи». Стерлинг заявил, что пригласил Петра Яна на свою свадьбу

«Сказал ему: «Брат, приходи». Стерлинг заявил, что пригласил Петра Яна на свою свадьбу
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Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг сообщил, что пригласил на свадьбу своего экс-оппонента и экс-чемпиона UFC в категории до 61 кг россиянина Петра Яна.

«Я сказал Петру: «Брат, приходи на мою свадьбу». Он ответил, что посетит церемонию, если будет в США в тот момент. Также на ней будет присутствовать Эл Яквинта, возможно, Майк Перри и Крис Уайдман. Думаю, что ещё подтянутся Джамал Хилл и Назим Садыхов.

Мы [с невестой] планируем пригласить и матчмейкеров. И Хантера Кэмбелла, и Дану Уайта. Надеюсь Дана просто оплатит нам свадьбу и тогда мы просто оторвёмся по полной программе», — приводит слова Стерлинга портал Bloody Elbow.

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