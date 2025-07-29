Дэн Хукер сообщил, когда хочет подраться с Арманом Царукяном

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер заявил, что хочет провести поединок со вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арманом Царукяном на турнире UFC в Нью-Йорке, который состоится в ноябре.

«Почему я наехал на Армана недавно? В прошлый раз он сам решил пройтись по мне. А я, между прочим, единственный, кто согласен драться с ним, с этим тупицей. Никто, кроме меня, не примет вызов Царукяна. Мне нравится идея провести бой с Арманом в Нью-Йорке», — сказал Хукер в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Хукеру 35 лет. В своём рекорде он имеет 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 12 поражений. Последний бой новозеландский атлет провёл на турнире UFC 305, который прошёл 17 августа 2024 года в Перте (Австралия). Его соперником был поляк Матеуш Гамрот. Дэн одержал победу раздельным решением судей.