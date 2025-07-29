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«Арман — это Волан-де-Морт в лёгком весе. Никто не произносит его имя». Хукер — о Царукяне

«Арман — это Волан-де-Морт в лёгком весе. Никто не произносит его имя». Хукер — о Царукяне
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Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер высказался в адрес второго номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна.

«Я действительно вызываю самого сложного оппонента в дивизионе. Мог бы, конечно, выбрать кого-то попроще. Назовите хотя бы одного парня, который бросал Арману вызов. Гамрот? Понимаю, почему он не принял реванш с ним. Вот победит Царукян его, и что дальше?

Но если Арман побьёт меня, то он вновь войдёт в титульную гонку. Чемпион прямо сказал, что не собирается давать ему шанс. А остальные в принципе не упоминают его имя. Царукян — это Волан-де-Морт в лёгком весе. Никто не хочет называть его имя. Кроме того, Арман ещё и дебил. Ты с ним будешь спорить, а он ничего умного в ответ не скажет. Царукян меня ни разу не зацепил своими репликами, даже не приблизился», — сказал Хукер в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Хукеру 35 лет. В своём рекорде он имеет 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 12 поражений. Последний бой новозеландский атлет провёл на турнире UFC 305, который прошёл 17 августа 2024 года в Перте (Австралия). Его соперником был поляк Матеуш Гамрот. Дэн одержал победу раздельным решением судей.

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