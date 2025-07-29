Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Интригует». Стерлинг назвал российского бойца, который составил бы конкуренцию Топурии

«Интригует». Стерлинг назвал российского бойца, который составил бы конкуренцию Топурии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг выразил уверенность, что его экс-оппонент и экс-чемпион UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян мог бы составить конкуренцию в потенциальном поединке с 28-летним непобеждённым испано-грузином Илией Топурией.

«Знаете, какой поединок был бы реально крутым? Бой Илии Топурии и Петра Яна. Это было бы безумие. Мне на самом деле интересно, как бы он прошёл. Будь они одних габаритов, скажем, в рамках полулёгкого веса — Пётр поднялся бы, а Илия — остался. Это уникальный бой чисто стилистически. Конечно, Топурия мощный панчер, но Пётр просто эффективен в каждом аспекте поединка. Их потенциальное противостояние интригует», — приводит слова Стерлинга портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
«Сказал ему: «Брат, приходи». Стерлинг заявил, что пригласил Петра Яна на свою свадьбу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android