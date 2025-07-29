«Интригует». Стерлинг назвал российского бойца, который составил бы конкуренцию Топурии

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг выразил уверенность, что его экс-оппонент и экс-чемпион UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян мог бы составить конкуренцию в потенциальном поединке с 28-летним непобеждённым испано-грузином Илией Топурией.

«Знаете, какой поединок был бы реально крутым? Бой Илии Топурии и Петра Яна. Это было бы безумие. Мне на самом деле интересно, как бы он прошёл. Будь они одних габаритов, скажем, в рамках полулёгкого веса — Пётр поднялся бы, а Илия — остался. Это уникальный бой чисто стилистически. Конечно, Топурия мощный панчер, но Пётр просто эффективен в каждом аспекте поединка. Их потенциальное противостояние интригует», — приводит слова Стерлинга портал Bloody Elbow.