Представлены обновлённые рейтинги UFC. Ян остался на 3-м месте, а де Риддер вошёл в топ-5

Пресс-служба UFC опубликовала обновлённые рейтинги бойцов по итогам турнира UFC on ABC 9, который состоялся 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

Нидерландец Ренье де Риддер, победив австралийца Роберта Уиттакера раздельным решением судей, поднялся на восемь позиций, заняв пятое место в обновлённом рейтинге лучших бойцов UFC в среднем весе. Жнец, в свою очередь, опустился с пятой на седьмую строчку в топе.

Россиянин Пётр Ян сохранил за собой третье место в рейтинге лучших бойцов легчайшего дивизиона. Его оппонент американец Маркус Макги потерял лишь одну позицию, потерпев поражение в бою с Беспощадным. Представитель США опустился на 13-е место.

Также отметим, что Богдан Гуськов, нокаутировав Никиту Крылова, вошёл в топ-10 рейтинга лучших бойцов UFC в полутяжёлом весе. Шахтёр, в свою очередь, расположился на 12-м месте, потеряв две позиции.