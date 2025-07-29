Аналитик UFC: победа Чимаева в бою с дю Плесси станет катастрофой

Бывший боец UFC, а ныне штатный аналитик североамериканской организации Дин Томас объяснил, почему считает плохим исходом для дивизиона победу чеченца Хамзата Чимаева в предстоящем поединке с чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Их встреча состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США).

«На самом деле, если Хамзат победит Дрикуса, то это будет катастрофа. Вы не можете не отрицать, что думаете примерно так: «Их бой, честно говоря, может сорваться». Некоторые парни просто привыкли к тому, чтобы не выходить на поединок.

Если же Хамзат придёт и победит дю Плесси, то станем ли мы верить в то, что он снова станет драться? Дивизиону нужно всегда находиться в движении. Ненавижу, когда весовые категории статичны. А чтобы было движение, чемпионы должны драться», — приводит слова Томаса портал Bloody Elbow.