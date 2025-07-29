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Аналитик UFC: победа Чимаева в бою с дю Плесси станет катастрофой

Аналитик UFC: победа Чимаева в бою с дю Плесси станет катастрофой
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Бывший боец UFC, а ныне штатный аналитик североамериканской организации Дин Томас объяснил, почему считает плохим исходом для дивизиона победу чеченца Хамзата Чимаева в предстоящем поединке с чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Их встреча состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«На самом деле, если Хамзат победит Дрикуса, то это будет катастрофа. Вы не можете не отрицать, что думаете примерно так: «Их бой, честно говоря, может сорваться». Некоторые парни просто привыкли к тому, чтобы не выходить на поединок.

Если же Хамзат придёт и победит дю Плесси, то станем ли мы верить в то, что он снова станет драться? Дивизиону нужно всегда находиться в движении. Ненавижу, когда весовые категории статичны. А чтобы было движение, чемпионы должны драться», — приводит слова Томаса портал Bloody Elbow.

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