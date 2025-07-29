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Бивол рассказал о важной составляющей в жизни профессионального боксёра

Бивол рассказал о важной составляющей в жизни профессионального боксёра
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, что профессиональным боксёрам следует в процессе подготовки находить поводы для радости.

«Не надо забывать, что результат он результатом и это чувство кратковременное. А бо́льшую часть времени мы находимся в подготовке. Так и проходит наша жизнь. Подготовка, подготовка, а тебе там уже 34 года. Поэтому стараться жить, уметь радоваться тому, что ты делаешь во время подготовки [важно]. Да, это тяжело, невыносимо. Через не хочу, не могу, но надо стараться радоваться», — сказал Бивол в видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

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