Бивол рассказал о важной составляющей в жизни профессионального боксёра

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, что профессиональным боксёрам следует в процессе подготовки находить поводы для радости.

«Не надо забывать, что результат он результатом и это чувство кратковременное. А бо́льшую часть времени мы находимся в подготовке. Так и проходит наша жизнь. Подготовка, подготовка, а тебе там уже 34 года. Поэтому стараться жить, уметь радоваться тому, что ты делаешь во время подготовки [важно]. Да, это тяжело, невыносимо. Через не хочу, не могу, но надо стараться радоваться», — сказал Бивол в видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.