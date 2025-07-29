На ЧЕ по боксу среди школьников тренер сборной Азербайджана напал на рефери

На чемпионате Европы по боксу среди школьников, который состоялся в Сербии, прошёл поединок между азербайджанцем Юсифом Агакишиевым и сербом Виктором Майсторовичем за первое место.

В конце второго раунда рефери вынес предупреждение Агакишиеву за удары открытой стороной перчатки. После тренер сборной Азербайджана выскочил на ринг и напал на рефери, поскольку его не устроила работа судьи.

Бой был остановлен, Юсифа Агакишиева и его тренера дисквалифицировали, а первое место было присуждено сербскому боксёру.

Ранее Федерация бокса России сообщила, что запустит женское реалити-шоу с призовым фондом 20 млн рублей.