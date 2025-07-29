«Не буду верить в то, что он — непобедимая кардиомашина». Сэндхаген — о бое с Двалишвили

Четвёртый номер рейтинга UFC в легчайшем весе американец Кори Сэндхаген заявил, что полностью уверен в своей победе в предстоящем поединке с действующим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 6 кг грузином Мерабом Двалишвили. Их встреча состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет соглавным событием вечера.

«Не буду верить в то, что Мераб — это непобедимая кардиомашина и его невозможно остановить. Не верю. Абсолютно уверен, что выйду в октагон, побью Мераба, после чего оберну вокруг своей талии золотой пояс. Это то, во что я верю всей душой», — приводит слова Сэндхагена портал MMA Fighting.