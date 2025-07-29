Тони Фергюсон вспомнил, как чуть не победил Джона Джонса в схватке по борьбе

41-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Тони Фергюсон рассказал, что был близок к тому, чтобы победить легендарного соотечественника Джона Джонса в схватке по борьбе, которая состоялась, когда они учились в колледже.

«В колледже я боролся с Джоном Джонсон. И проиграл ему тогда один балл. Поднялся на две весовые категории. Парень из 83 кг травмировался, а я до этого выиграл национальный чемпионат в весовой до 75 кг. И я поднялся на две категории, показав на взвешивании 79 кг. И мне пришлось бороться с парнями, который гоняли 9 кг. В этом дивизионе я стал третьим в тот год и проиграл тогда Джонсу лишь один балл в очной схватке. Почти победил его», – приводит слова Фергюсона портал Sherdog.