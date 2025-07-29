Адесанья — Стрикленду: победил меня однажды — сделай это снова

35-летний бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья вновь бросил вызов своему экс-оппоненту и экс-обладателю титула UFC в категории до 84 кг американцу Шону Стрикленду.

«Я бросал Шону вызов уже много раз. Однако теперь Стрикленд хочет драться с Белалом Мухаммадом. Какой смысл? Поединок с ним для тебя — это лёгкие деньги.

Победил меня однажды — сделай это снова. Давай… Я просто хочу убедиться в том, что ты всё сделал правильно», — приводит слова Адеаньи портал Sportskeeda.

Напомним, первый бой между Исраэлем и Шоном состоялся на турнире UFC 293 в Австралии. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда единогласным решением судей.