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Макгрегор странным образом потроллил Топурию

Макгрегор странным образом потроллил Топурию
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Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор странным образом потроллил 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илию Топурию, опубликовав на своей странице в социальных сетях своё фото с новым имиджем, наложив на поверх лицо Матадора.

Фото: Из личного архива Макгрегора

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

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