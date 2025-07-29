Макгрегор странным образом потроллил Топурию

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор странным образом потроллил 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илию Топурию, опубликовав на своей странице в социальных сетях своё фото с новым имиджем, наложив на поверх лицо Матадора.

Фото: Из личного архива Макгрегора

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.