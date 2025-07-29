Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Илия размажет Джастина. Не делай этого, бро!» Масвидаль — о возможном бое Топурия — Гэтжи

«Илия размажет Джастина. Не делай этого, бро!» Масвидаль — о возможном бое Топурия — Гэтжи
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль считает, что соотечественнику Джастину Гэтжи не следует принимать поединок с 28-летним чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузином Илией Топурией, отметив, что в этом поединке Джастин не сможет навязать конкуренцию Матадору.

«Илия просто размажет Джастина Гэтжи. Не делай этого, бро! Ты выйдешь, и тебя уничтожат – получишь такое сотрясение, какое никогда не ощущал. Я не думаю, что это тот бой, который нужен Джастину», — приводит слова Масвидаля портал MMAJunkie.

Ранее Масвидаль назвал единственного бойца, который способен дать конкурентный бой Топурии.

Материалы по теме
Масвидаль назвал единственного бойца, который способен дать конкурентный бой Топурии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android