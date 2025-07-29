«Илия размажет Джастина. Не делай этого, бро!» Масвидаль — о возможном бое Топурия — Гэтжи

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль считает, что соотечественнику Джастину Гэтжи не следует принимать поединок с 28-летним чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузином Илией Топурией, отметив, что в этом поединке Джастин не сможет навязать конкуренцию Матадору.

«Илия просто размажет Джастина Гэтжи. Не делай этого, бро! Ты выйдешь, и тебя уничтожат – получишь такое сотрясение, какое никогда не ощущал. Я не думаю, что это тот бой, который нужен Джастину», — приводит слова Масвидаля портал MMAJunkie.

Ранее Масвидаль назвал единственного бойца, который способен дать конкурентный бой Топурии.