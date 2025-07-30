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«Перестань бегать». Царукян потроллил Топурию, опубликовав видео, как он гонится за уткой

«Перестань бегать». Царукян потроллил Топурию, опубликовав видео, как он гонится за уткой
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян высмеял 28-летнего непобеждённого чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илию Топурию.

Ахалкалакец опубликовал видео, на котором он догоняет утку, намекая на поведение Матадора, которого обвиняет в намеренном избегании поединка с ним. Отметим, что в английском языке слово «duck» переводится не только как «утка». Оно также имеет значение «уклоняться».

«Перестань бегать, Илия», — подписал Царукян видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

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