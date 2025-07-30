Рой Джонс: я нашёл бы способ победить Усика. Примерно знаю, как действовать против него

56-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший выразил уверенность, что ему удалось бы побить 38-летнего непобеждённого действующего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Нашёл бы способ победить Усика. В праймовой форме я не проигрывал никому. Примерно знаю, как бы действовал против него, но не собираюсь это раскрывать», — сказал Джонс-младший в эфире канала DAZN.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Александр победил нокаутом в пятом раунде.