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Рой Джонс: я нашёл бы способ победить Усика. Примерно знаю, как действовать против него

Рой Джонс: я нашёл бы способ победить Усика. Примерно знаю, как действовать против него
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56-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший выразил уверенность, что ему удалось бы побить 38-летнего непобеждённого действующего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Нашёл бы способ победить Усика. В праймовой форме я не проигрывал никому. Примерно знаю, как бы действовал против него, но не собираюсь это раскрывать», — сказал Джонс-младший в эфире канала DAZN.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Александр победил нокаутом в пятом раунде.

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