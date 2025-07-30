«Ислам отстал от времени». Соннен — о словах Махачева про понижение в рейтинге P4P

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен прокомментировал высказывание топового российского бойца Ислама Махачева о том, что UFC у него отобрала первую позицию в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Российский атлет уступил её 28-летнему непобеждённому испано-грузину Илии Топурии, который на турнире UFC 317 победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру.

«Я думаю, что Ислам не прав, утверждая, что это делается ради маркетинга. Если бы это действительно было так, то они оставили бы титул за Махачевым. У Илии есть чемпионский пояс, за который можно бороться, а у Ислама — нет.

Мне кажется, Ислам отстал от времени в своих оценках. Но если это поможет ему настроиться на бой против Топурии, я не возражаю», — сказал Соннен в видео на своём Youtube-канале.

Напомним, президент UFC Дана Уайт пообещал организовать поединок Махачева и Топурии в случае победы Ислама над чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.