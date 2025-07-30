Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ислам отстал от времени». Соннен — о словах Махачева про понижение в рейтинге P4P

«Ислам отстал от времени». Соннен — о словах Махачева про понижение в рейтинге P4P
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен прокомментировал высказывание топового российского бойца Ислама Махачева о том, что UFC у него отобрала первую позицию в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Российский атлет уступил её 28-летнему непобеждённому испано-грузину Илии Топурии, который на турнире UFC 317 победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру.

«Я думаю, что Ислам не прав, утверждая, что это делается ради маркетинга. Если бы это действительно было так, то они оставили бы титул за Махачевым. У Илии есть чемпионский пояс, за который можно бороться, а у Ислама — нет.

Мне кажется, Ислам отстал от времени в своих оценках. Но если это поможет ему настроиться на бой против Топурии, я не возражаю», — сказал Соннен в видео на своём Youtube-канале.

Напомним, президент UFC Дана Уайт пообещал организовать поединок Махачева и Топурии в случае победы Ислама над чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Материалы по теме
Топурия действительно круче Махачева? Разбираем чемпионов
Топурия действительно круче Махачева? Разбираем чемпионов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android