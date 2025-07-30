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Царукян назвал российского бойца, вдохновлявшего его на заре карьеры в MMA

Царукян назвал российского бойца, вдохновлявшего его на заре карьеры в MMA
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян назвал отечественного бойца, вдохновлявшего его на заре карьеры в смешанных единоборствах.

«У меня много любимых бойцов. Я всегда смотрю их бои, чтобы увидеть, как они двигаются, как они борются… Но если говорить о том, кто вдохновлял меня в юности, то это был Хабиб. Когда он начинал заниматься MMA, он был целью для нас», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу King Of Violence.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

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