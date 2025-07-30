«Не нужно убегать от Хамзата». Экс-чемпион UFC дал совет дю Плесси перед боем с Чимаевым

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Есть видео, где дю Плесси вступает в схватку с целой командой чёрных поясов [по джиу-джитсу] и побеждает их одного за другим. Он большой, сильный, и у него отличное дзюдо.

Посмотрите, что Чимаев сделал с Уиттакером. Посмотрите, что он сделал с Усманом. Можно сказать, что лучшие дни Усмана прошли, но посмотрите, что он сделал с Хоакином Бакли. Он по-прежнему в форме. Вот насколько хорош Чимаев.

Если вы попытаетесь сделать всё, чтобы убежать от него, то только этим и будете заниматься. Он настигнет вас. К чёрту это. Сойдись с ним лицом к лицу. Сразись с ним на его же поле», — сказал Биспинг в эфире ESPN.