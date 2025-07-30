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«Трамп, братан, сделаем это». Масвидаль заявил о желании подраться в Белом доме

«Трамп, братан, сделаем это». Масвидаль заявил о желании подраться в Белом доме
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Бывший претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль заявил о желании выступить на турнире организации, который может состояться в Белом доме США.

«Дональд Трамп стал первым за последние 30 лет республиканцем, победившим в Майами. Он сам сказал: «Масвидаль – мой фаворит, он добыл для меня победу во Флориде». Итак, Трамп, мне нужна услуга – поставь меня на турнир у Белого дома, братан, давай сделаем это.

Я сам позвоню ему, я сделаю это, я позвоню своему брату Марко Рубио. Я позвоню всем. Поставьте меня туда. Я хочу драться 4 июля на турнире в Белом доме», — приводит слова Масвидаля CasinoHawks.

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