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Гилберт Бёрнс дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

Гилберт Бёрнс дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев
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Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс высказался о предстоящем чемпионском поединке в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Если Чимаев не финиширует дю Плесси в первом раунде или отдаст инициативу во втором, я не думаю, что он сможет победить. Вечер предстоит длинный, и дю Плесси будет только прибавлять. С каждым раундом он становится сильнее. Этот парень не сдаётся и не ломается, поэтому я отдаю предпочтение Дрикусу», — приводит слова Бёрнса издание MMAJunkie.

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