Кормье сказал, что нужно сделать Перейре для успеха в реванше с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал анонс титульного реванша в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Теперь задача тренеров сделать так, чтобы Алекс не позволял прижимать себя к сетке и мог работать. В первом бою Алекс защищался от тейкдаунов лучше, чем мы ожидали. Ему нужно заставить уважать себя в начале боя, заставить Анкалаева сделать пару шагов назад», – сказал Кормье в эфире ESPN.

Напомним, реванш Перейра – Анкалаев состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).