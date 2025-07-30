Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье сказал, что нужно сделать Перейре для успеха в реванше с Анкалаевым

Кормье сказал, что нужно сделать Перейре для успеха в реванше с Анкалаевым
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал анонс титульного реванша в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Теперь задача тренеров сделать так, чтобы Алекс не позволял прижимать себя к сетке и мог работать. В первом бою Алекс защищался от тейкдаунов лучше, чем мы ожидали. Ему нужно заставить уважать себя в начале боя, заставить Анкалаева сделать пару шагов назад», – сказал Кормье в эфире ESPN.

Напомним, реванш Перейра – Анкалаев состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

Материалы по теме
Анкалаев: на этот раз я нокаутирую Перейру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android