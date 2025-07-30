Бой Доминика Рейеса и Карлоса Ульберга возглавит турнир UFC в сентябре

Бойцовский промоушен UFC анонсировал главный бой турнира UFC Fight Night 260, который состоится 28 сентября в Перте (Австралия).

Бывший претендент на титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Доминик Рейес (15-4) сразится с третьим номером дивизиона новозеландцем Карлосом Ульбергом (11-1).

Фото: UFC

Доминику Рейесу 35 лет. Американец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и четыре поражения.

Карлосу Ульбергу 34 года. Новозеландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.

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