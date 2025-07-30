Чимаев провёл тренировку с Аароном Пико перед UFC 319

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев провёл тренировку с американским легковесом Аароном Пико перед выступлением на турнире UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (США).

Фото: UFC Eurasia

Напомним, Чимаев возглавит шоу и сразится с действующим чемпионом южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Пико выступит в соглавном событии и подерётся в рамках полулёгкого веса (до 65 кг) с шестым номером дивизиона британцем Лероном Мёрфи.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал совет дю Плесси перед боем с Чимаевым.

Хамзат Чимаев готовится к титульному бою с Дрикусом дю Плесси