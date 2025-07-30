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«Не сиди без дела ещё год». Де Риддер вызвал на бой Пауло Косту

«Не сиди без дела ещё год». Де Риддер вызвал на бой Пауло Косту
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Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) нидерландец Ренье де Риддер заявил о готовности провести поединок с бывшим претендентом на титул Пауло Костой.

«Ты выиграл впервые за три года, а я впервые за четыре победил решением, и ты ещё что-то говоришь? Действия превыше слов, давай встретимся в ноябре в «Мэдисон Сквер Гарден». Не сиди без дела ещё год», — написал де Риддер в социальных сетях.

В своём последнем бою на UFC on ABC 9 в июле де Риддер победил раздельным судейским решением австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера. Коста на UFC 318 одолел единогласным решением россиянина Романа Копылова.

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