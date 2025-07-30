Никита Цзю прокомментировал анонс следующего боя

Непобеждённый австралийский проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю (10-0, 8 KO) прокомментировал анонс поединка с македонцем Лулзимом Исмаили (12-0, 7 KO), который состоится 20 августа в Сиднее (Австралия).

«Нам нужно найти путь к победе. Этот парень будет стремиться оторвать мне голову. И я выйду боксировать с тем же настроем», – сказал Цзю в интервью FOX Sports.

Никите Цзю 27 лет. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал как профессиональный боксёр в 2022 году. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Цзю победил техническим нокаутом в девятом раунде соотечественника Коэна Мазудье.