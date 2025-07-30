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Олимпийский чемпион по боксу из Узбекистана Муллажонов провалил допинг-тестирование

Олимпийский чемпион по боксу из Узбекистана Муллажонов провалил допинг-тестирование
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Олимпийский чемпион по боксу узбекистанец Лазизбек Муллажонов сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщило Международное агентство тестирования (ITA).

В пробе Муллажонова, взятой 11 июня 2025 года, был обнаружен метастерон – синтетический анаболический стероид.

В заявлении ITA сообщается, что Муллажонов имеет право на вскрытие пробы «Б». Если она также окажется положительной, тогда он будет признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Также спортсмену даётся право на объяснение ситуации.

Лазизбеку Муллажонову 26 лет. Узбекистанец является победителем Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в весовой категории до 92 кг, а также бронзовым призёром чемпионата мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан).

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