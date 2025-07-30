Боец UFC Дулатов: Махачеву не будет просто с Делла Маддаленой

Немецкий боец UFC Ислам Дулатов высказался об ожидаемом поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Многие считают, что это будет лёгкий бой для Ислама. Но я не думаю, что Исламу будет легко. Мне кажется, Махачев победит, но просто не будет. Ислам большой для лёгкого веса, но он не большой для полусреднего. Делла Маддалена намного крупнее, и у него лучше ударка. Понятно, что Махачев лучше в борьбе», — заявил Дулатов в интервью Home of Fight.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. В мае на UFC 215 завоевал чемпионский титул в полусреднем весе, победив единогласным судейским решением американца Белала Мухаммада. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.